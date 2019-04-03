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Туляков приглашают на субботник
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на субботник

Первый субботник состоится 13 апреля.

В субботнике, который состоится 13 апреля, примут участие туляки, сотрудники правительства Тульской области, гордумы, администрации города, подведомственных учреждений, представители общественных организаций, гаражных кооперативов и садоводческих товариществ. Также к участию приглашены предприятия всех форм собственности, управляющие компании.

Сообщается, что в каждом округе на территориях, где планируются массовые работы, организуют развлекательную программу и угощение. Таких площадок будет пять.

13 апреля субботник пройдет на Пролетарской набережной, Набережной Дрейера, в Баташевском саду, пос. Ленинский, в историческом центре, на ул. Никитской, Чмутова, Одоевском шоссе, Маршала Жукова, Л. Толстова, в пос. Косая Гора, Рогожинском парке и других местах.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил в рамках субботника провести инвентаризацию детского игрового и спортивного оборудования. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 0
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