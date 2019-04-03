Какие улицы Тулы будут обесточены 4 апреля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Галкина, 10,
- ул. Литейная, 4,
- Демидовская плотина, 7, 9, 11,
- ул. Вяземская, 18,
- ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 36,
- ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.),
- ул. Оборонная, 52,
- ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.),
- ул. Криволученская, 1, 3,
- 3-й пр-д Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.),
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4, 28, 30-а, 32, 35-51 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
- 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г,
- 18-й пр-д, 21, 40-48 (чётн.), 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.),
- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 4, 8-32 (чётн.),
- ул. Дружбы, 3, 5, 7,
- Парашютный пр-д, 2-16,
- ул. Тихмянова, 4-16 (чётн.), 2-ж, 2-а-г, 1-б, 9,
- 16-й пр-д, 24, 27,
- 17-й пр-д, 29, 30,
- 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
- ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 11-й пр-д, 10-39,
- 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Победы, 1-29 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.).
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