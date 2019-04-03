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В плавскую колонию в сидениях «Газели» пытались провезти 23 мобильника

В плавскую колонию в сидениях «Газели» пытались провезти 23 мобильника

Запрещенные предметы собирался передать заключенным сотрудник исправительного учреждения.

В исправительной колонии №4 пресечена попытка доставки на режимную территорию крупной партии мобильных телефонов и комплектующих к ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН России.

В результате реализации оперативной информации сотрудники ОСБ УФСИН России по Тульской области совместно с представителями оперативного отдела ИК-4 задержали микроавтобус, который следовал в мастерскую на ремонт. В сидения «Газели» были зашиты 23 мобильных телефона, четыре сим-карты, два роутера и 24 зарядных устройства. Запрещенные предметы были изъяты.

Установлена, что вся партия предназначалась одному из осужденных для распространения среди заключенных. Запрещенные предметы за вознаграждение пытался доставить сотрудник колонии – старший лейтенант внутренней службы. По факту случившегося проводится проверка, в действиях сотрудника ФСИН усматриваются признаки злоупотребления должностными полномочиями.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 +1
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