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В Туле 2 апреля ограничат движение транспорта и отключат светофоры

В Туле 2 апреля ограничат движение транспорта и отключат светофоры

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Во вторник, 2 апреля, остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена на следующих участках:

  • с 6.00 до 20.00 – на платном парковочном пространстве, расположенном в районе дома № 1 по ул. Менделеевской,
  • с 6.00 до 14.00 – в Оружейном переулке, на участке от ул. Октябрьской до ул. Демидовской.

Также в Оружейном переулке будет ограничено движение всех видов транспорта. Кроме того, в связи с проведением плановых работ на электросетях, с 9.00 до 17.00 будут отключены светофоры на перекрестке улиц Судейского и Октябрьской.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +1
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