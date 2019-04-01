Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева пытается оспорить решение о её экстрадиции в Россию

Два месяца назад стало известно, что бывший мэр Тулы и экс-руководитель управляющей компании «Рэмс» Алиса Толкачева задержана правоохранительными органами на Кипре по запросу Интерпола.

Напомним, бывшая чиновница обвиняется в крупном мошенничестве – по предварительный данным, она изготовила протоколы общих собраний жителей многоквартирных домов, а затем выставила жильцам необоснованные счета. Кроме того, Алиса Толкачева задолжала более 9 млн рублей АО «ТНС Энерго Тула» за потребленную электроэнергию. В июле 2017 года она была объявлена в международный розыск.

Известно, что на Кипре она подала прошение о предоставлении ей политического убежища. По неподтвержденным данным, у экс-мэра Тулы просрочены миграционные документы – это может стать ещё одной причиной для экстрадиции.

20 марта адвокаты Толкачевой обратились в Верховный суд Республики Кипр с просьбой позволить подать апелляцию, которая оспорит арест и заморозит процесс экстрадиции. На днях эта просьба была удовлетворена.