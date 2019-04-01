В Туле полицейские устраивали засады на серийных автовандалов

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Двое местных жителей не менее десяти раз пытались повредить или угнать чужие машины.

Тульские правоохранители установили подозреваемых в умышленных повреждениях чужих машин и покушениях на угоны. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, происшествия были зафиксированы в Пролетарском районе в конце прошлой недели.

Для обнаружения и задержания подозреваемых полицейские проводили засады в местах наиболее вероятного появления злоумышленников, которые действовали примерно в одном и том же районе. Двое местных жителей были задержаны при попытке разбить очередной автомобиль.

По предварительным данным, задержанные совершили около десяти эпизодов – одни машины они просто разбивали, другие пытались угнать. В полиции проводится проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.