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В Щекинском районе из-за гриппа и ОРВИ закрыт детский сад

В Щекинском районе из-за гриппа и ОРВИ закрыт детский сад

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 5097 случаев гриппа и ОРВИ – это на 41,5% ниже эпидемического порога. 2356 случаев заболеваний приходится на областной центр.

По результатам лабораторного мониторинга сохраняется циркуляция вирусов гриппа типа А. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ полностью приостановлена работа одного из дошкольных учреждений Щекинского района.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Получить консультацию по вопросам профилактики можно по телефонам: 37-33-25 и 37-07-06.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:26 +1
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