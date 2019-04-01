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Последний день марта в Туле стал самым теплым за последние 12 лет
Фото из архива Myslo.

Последний день марта в Туле стал самым теплым за последние 12 лет

В городе побит рекорд 2007 года.

Волна теплого воздуха, которая в последний день марта накрыла Европейскую часть России, заставила метеорологов переписать погодную летопись. Как сообщает погодный центр «Фобос», новые температурные максимумы были отмечены в Орле (+17,8°, предыдущий — +17,2° в 1951 году), Ельце (+18,1°, предыдущий — +16,6° в 1983 году), Воронеже (+19,2°, предыдущий — +17,2° в 1947 году).
 
Кроме того, в Туле 31 марта стало самым теплым днем за последние 12 лет (+16,3°, предыдущий — +16,2° в 2007 году).
Как отмечают синоптики, тепло покидает Центральную Россию. По Русской равнине движется холодный фронт.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 +4
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