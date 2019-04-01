Последний день марта в Туле стал самым теплым за последние 12 лет

Фото из архива Myslo.

Волна теплого воздуха, которая в последний день марта накрыла Европейскую часть России, заставила метеорологов переписать погодную летопись. Как сообщает погодный центр «Фобос», новые температурные максимумы были отмечены в Орле (+17,8°, предыдущий — +17,2° в 1951 году), Ельце (+18,1°, предыдущий — +16,6° в 1983 году), Воронеже (+19,2°, предыдущий — +17,2° в 1947 году).

Кроме того, в Туле 31 марта стало самым теплым днем за последние 12 лет (+16,3°, предыдущий — +16,2° в 2007 году).

Как отмечают синоптики, тепло покидает Центральную Россию. По Русской равнине движется холодный фронт.