Советы: Как сохранить данные в смартфонах и на компьютере

В Международный день резервного копирования Центр цифровой экспертизы Роскачества напоминает пользователям, что данные с любого устройства могут быть повреждены или утрачены, и если нет копии, то восстановить важные документы, фотографии и видеозаписи может быть невозможно.

Россиянам свойственна легкомысленность в сфере защиты и сохранности информации. Этот вывод следует из отчета специалистов Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) от 2018 года.

В нем сказано: 55% россиян уверены, что защита персональных данных — не их забота.

По их мнению, этим должны заниматься владельцы сайтов, провайдеры сервисов или государство. Только треть респондентов делает резервные копии собственных данных (35%).

Цифровизация идет вперед большими шагами, и вместе с ней растут масштабы хакерских атак. Большое заблуждение — полагать, что хакеров интересуют только крупные компании и публичные лица. Вместе с тем, мошенничеству подвергаются обычные пользователи.

Существует целый класс вирусов, шифрующих всю информацию на компьютере и требующих перевести киберпреступникам деньги за ее расшифрование. Это выглядит так: файлы на вашем компьютере перестают открываться, и в каждой папке размещен текстовый документ, в котором подробно рассказано, куда и какую сумму нужно перечислить, чтобы вам была выслана программа, декодирующая файлы. Конечно же, идти на поводу у мошенников и высылать им необходимую сумму нельзя — нет никакой гарантии, что после этого вам вернут ваши файлы.

Но причина, по которой необходимо делать резервное копирование, не только в возможных хакерских атаках — огромное количество смартфонов и ПК выходит из строя ежедневно, и вместе с ними пользователь утрачивает данные, которые на них хранятся.

Именно поэтому крайне важно иметь копии на другом устройстве. Также, если вы сделали копию системного раздела, с помощью бэкапа можно легко восстановить работу компьютера после сбоя.

И, конечно, мы сами можем нечаянно удалить важные файлы по невнимательности. Как часто мы закрываем важный файл, случайно не сохранив, или перемещаем и переименовываем его так, что у самих потом не получается найти.

Какие именно файлы нуждаются в копировании? В этот список попадают, прежде всего, личные фото и видео, семейные архивы, рабочие документы, контакты и заметки. Та информация, которая хранится у вас в единственном экземпляре и по вашему мнению нуждается в копировании больше всего.

Резервную копию можно сделать на любой носитель — будь то дисковый накопитель (флешка), внешний жесткий диск или облачное хранилище. Обратите внимание на то, что некоторые из этих устройств нуждаются в бережном обращении и не выдержат падения или удара.

Старайтесь делать резервное копирование регулярно — это не занимает много времени, однако бережет ваши нервы и время.

Антон Куканов - Существуют специальные программы для бэкапа, которые позволяют пользователям автоматизировать и упростить процесс резервного копирования. Все большую популярность получают облачные сервисы, которые обеспечивают высокую надежность хранения данных и доступ к ним отовсюду, где есть подключение к сети. Однако использование старых проверенных средств в виде флешки или внешнего жесткого диска является более безопасным, так как в этом случае данные не хранятся у третьих лиц. Международный день резервного копирования — отличный повод для каждого задуматься о том, бережно ли он относится к своим данным, — считает Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Представьте на минуту, что вы потеряли все свои файлы — личные и рабочие фото, видео, документы, заметки, номера телефонов. Если для вас это стало бы проблемой — самое время начать делать резервное копирование.