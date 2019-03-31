Фото из архива Myslo.
Какая погода ждет туляков в первую неделю апреля
Придет ли в Тулу в ближайшие дни долгожданное весеннее тепло?
По прогнозам синоптиков, с 1 апреля в Тульскую область придет небольшое похолодание. В понедельник днем ожидается +8°С, во вторник и в среду — +7°С. Еще немного температура воздуха снизится в четверг и пятницу — ожидается до +6°С.
По ночам пока прогнозируются стабильные заморозки — от -2 до -1°С.
Синоптики обещают малооблачную погоду до середины недели. 4 и 5 апреля будет пасмурно, в пятницу возможен дождь.
К выходным в регионе потеплеет до +8°С.
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