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Какая погода ждет туляков в первую неделю апреля
Фото из архива Myslo.

Какая погода ждет туляков в первую неделю апреля

Придет ли в Тулу в ближайшие дни долгожданное весеннее тепло?

По прогнозам синоптиков, с 1 апреля в Тульскую область придет небольшое похолодание. В понедельник днем ожидается +8°С, во вторник и в среду — +7°С. Еще немного температура воздуха снизится в четверг и пятницу — ожидается до +6°С.

По ночам пока прогнозируются стабильные заморозки — от -2 до -1°С.

Синоптики обещают малооблачную погоду до середины недели. 4 и 5 апреля будет пасмурно, в пятницу возможен дождь.

К выходным в регионе потеплеет до +8°С.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 +3
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