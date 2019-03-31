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Юные тульские легкоатлеты успешно выступили на «Шиповке юных»
Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.

Юные тульские легкоатлеты успешно выступили на «Шиповке юных»

Наши ребята привезли 13 медалей.

В Казани завершились Всероссийские финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных». В стартах приняли участие более 1500 юных спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет из 54 регионов России.

В заключительные дни соревнований тульские легкоатлеты вновь не остались без медалей. В самом зрелищном и престижном виде, эстафете 4х100 м, команды юношей и девушек завоевали серебряные награды.

Александра Владыкина, Карина Кочеткова, Екатерина Кулаковская и Анастасия Плетнёва преодолели дистанцию за 51,89 с, проиграв победительницам 0,4 секунды, но в упорнейшей борьбе вырвали серебро, опередив третью команду на 0,01 с.

Команда юношей СШОР «Легкая атлетика» в составе Кирилла Кудрявцева, Михаила Шахнюка, Александра Попова и Даниила Брыковского промчалась круг за 45,85 секунды, уступив только хозяевам из Татарстана.

Всего в трех возрастных группах наши юные легкоатлеты завоевали 13 медалей: четыре золотых, семь серебряных, две бронзовых.

Больше медалей на этих стартах смогли взять только хозяева из Татарстана, а также представители Москвы и Екатеринбурга.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 +4
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