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В первый день Кубка Европы по дзюдо в Туле россияне завоевали шесть золотых медалей
Фото Алексея Пирязева.

В первый день Кубка Европы по дзюдо в Туле россияне завоевали шесть золотых медалей

Всего же в копилке нашей сборной пока 18 медалей.

В Туле проходит Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На соревнования съехались более 300 спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Испании, Италии, Киргизии, Латвии, Молдавии, Португалии, Словакии, Таджикистана, Турции, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии.

После первого соревновательного дня сборная России в командном зачете уверенно занимает первое место с шестью золотыми, тремя серебряными и девятью бронзовыми медалями. На втором месте — Италия, у которой одно золото, одно серебро и две бронзы. С единственной наградой высшей пробы тройку призеров замыкает Армения. Об этом сообщает Федерация дзюдо России.

Всего за первый день турнира на пьедестал почета поднимались спортсмены из девяти государств.

Сегодня, 31 мая, соревнования продолжаются. Они проходят в манеже «Арсенала». Финальные бои начнутся в 16.00. Вход свободный.

результаты первого дня

Юноши

50 кг
1. МАСТРЮКОВ Сергей (Россия, Красноярский край)
2. ЗЕЛЯНКО Дзмитрий (Беларусь)
3. ВЕДЗИЖЕВ Мансур (Россия, Респ. Ингушетия) 
3. МАМАЕВ Михаил (Россия, Респ. Хакасия) 

55 кг
1. АБЬЯН Александр (Россия, Краснодарский край) 
2. ДОЛГОВ Алексей (Россия, Иркутская обл.) 
3. СОБЯНИН Алексей (Челябинская обл.) 
3. БАЮСКЕР Талха (Турция)

60 кг
1. АРСУНУКАЕВ Андрабек (Россия, Чеченская Респ.) 
2. САГЫНАЛИЕВ Чингизхан (Киргизстан)
3. МАГОМАДОВ Ризван (Росиия, Челябинская обл.) 
3. АЙВАЗЯН Роман (Россия, Ставропольский край) 

66 кг
1. ЦЕЧОЕВ Адам (Россия, Респ. Ингушетия) 
2. КОНдратов Егор (Россия, Курская обл.) 
3. АБЕЛЬШАУСЕР Кевин (Германия)
3. ШАБИХАНОВ Саилах (Россия, Чеченская Респ.) 

Девушки

40 кг
1. СТЕПАНЯН Сусанна (Армения)
2. МИННИКАЕВА Карина (Россия, Респ. Татарстан) 
3. ДЕСПЕНЗА Чиара Антониа (Италия)
3. ШОРМАНОВА Элеонора (Россия, КБР)    

44 кг
1. ВОРОБЬЕВА Марина (Россия, Рязанская обл.) 
2. АВАНЗАТО Асия (Италия)
3. БОНДАРОВА Тереза (Чехия)
3. ДЖИРДЖИ Джулия (Италия)

48 кг
1. СКУТТО Ассунта (Италия)
2. ГАГОШВИЛИ-ФИЛЬКИНА Диана (Грузия)
3. МОИСЕЕВА Аида (Россия, Респ. Саха-Якутия) 
3. БУПАКОВА Ханна (Беларусь)

52 кг
1. НУГАЕВА Лилия (Россия, Саратовская обл.) 
2. ТОРРЕС СОЛЕРАриана (Испания)
3. АМХАДОВА Мариам (Россия, Москва) 
3. СЛЕСАРЕНКА Палина (Беларусь)

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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 1
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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 3
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 4
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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 14
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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 34
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 35
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 36
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 37
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 38
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 39
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 40
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 41
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 42
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 43
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 44
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 45
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 46
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 47
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 48
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 49
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 50
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 51
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 52
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 53
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 54
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 55
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 56
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 57
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 58
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 59
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 60
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 61
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 62
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 63
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 64
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 65
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 66
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 67
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 68
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 69
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 70
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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 74
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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 76
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 77
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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 125
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 126
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 127
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 128
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 129
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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 131
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 132
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 133
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 134
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 135
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 136
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 137
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 138
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 139
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 140
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 141
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 142
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 143
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 144
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 145
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 146
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 147
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 148
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 149
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 150
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 151
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 152
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 153
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 154
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 155
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 156
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 157
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 158
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 159
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 160
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 161
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 162
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 163
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 164
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 165
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 166
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 167
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 168
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 169
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 170
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 171
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 172
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 173
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 174
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 175
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 176
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 177
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 178
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 179
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 180
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 181
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 182
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 183
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 184
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 185
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 186
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 187
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 188
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 189
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 190
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 191
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 192
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 193
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 194
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 195
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 196
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 197
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 198
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 199
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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 202
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Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 216
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 217
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 218
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 219
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 220
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 221
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 222
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 223
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 224
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 225
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 226
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 227
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 228
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 229
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 230
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 231
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 232
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 233
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 234
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 235
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 236
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 237
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 238
Кубок Европы по дзюдо в Туле, Фото: 239
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:31 +3
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