В первый день Кубка Европы по дзюдо в Туле россияне завоевали шесть золотых медалей

Фото Алексея Пирязева.

Всего же в копилке нашей сборной пока 18 медалей.

В Туле проходит Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На соревнования съехались более 300 спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Испании, Италии, Киргизии, Латвии, Молдавии, Португалии, Словакии, Таджикистана, Турции, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии.

После первого соревновательного дня сборная России в командном зачете уверенно занимает первое место с шестью золотыми, тремя серебряными и девятью бронзовыми медалями. На втором месте — Италия, у которой одно золото, одно серебро и две бронзы. С единственной наградой высшей пробы тройку призеров замыкает Армения. Об этом сообщает Федерация дзюдо России.

Всего за первый день турнира на пьедестал почета поднимались спортсмены из девяти государств.

Сегодня, 31 мая, соревнования продолжаются. Они проходят в манеже «Арсенала». Финальные бои начнутся в 16.00. Вход свободный.

результаты первого дня

Юноши

50 кг

1. МАСТРЮКОВ Сергей (Россия, Красноярский край)

2. ЗЕЛЯНКО Дзмитрий (Беларусь)

3. ВЕДЗИЖЕВ Мансур (Россия, Респ. Ингушетия)

3. МАМАЕВ Михаил (Россия, Респ. Хакасия)



55 кг

1. АБЬЯН Александр (Россия, Краснодарский край)

2. ДОЛГОВ Алексей (Россия, Иркутская обл.)

3. СОБЯНИН Алексей (Челябинская обл.)

3. БАЮСКЕР Талха (Турция)



60 кг

1. АРСУНУКАЕВ Андрабек (Россия, Чеченская Респ.)

2. САГЫНАЛИЕВ Чингизхан (Киргизстан)

3. МАГОМАДОВ Ризван (Росиия, Челябинская обл.)

3. АЙВАЗЯН Роман (Россия, Ставропольский край)



66 кг

1. ЦЕЧОЕВ Адам (Россия, Респ. Ингушетия)

2. КОНдратов Егор (Россия, Курская обл.)

3. АБЕЛЬШАУСЕР Кевин (Германия)

3. ШАБИХАНОВ Саилах (Россия, Чеченская Респ.)



Девушки

40 кг

1. СТЕПАНЯН Сусанна (Армения)

2. МИННИКАЕВА Карина (Россия, Респ. Татарстан)

3. ДЕСПЕНЗА Чиара Антониа (Италия)

3. ШОРМАНОВА Элеонора (Россия, КБР)



44 кг

1. ВОРОБЬЕВА Марина (Россия, Рязанская обл.)

2. АВАНЗАТО Асия (Италия)

3. БОНДАРОВА Тереза (Чехия)

3. ДЖИРДЖИ Джулия (Италия)



48 кг

1. СКУТТО Ассунта (Италия)

2. ГАГОШВИЛИ-ФИЛЬКИНА Диана (Грузия)

3. МОИСЕЕВА Аида (Россия, Респ. Саха-Якутия)

3. БУПАКОВА Ханна (Беларусь)



52 кг

1. НУГАЕВА Лилия (Россия, Саратовская обл.)

2. ТОРРЕС СОЛЕРАриана (Испания)

3. АМХАДОВА Мариам (Россия, Москва)

3. СЛЕСАРЕНКА Палина (Беларусь)