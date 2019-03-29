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Погода в Туле 30 марта: облачно, ветрено, до +10 градусов

Погода в Туле 30 марта: облачно, ветрено, до +10 градусов

Синоптики прогнозируют небольшие осадки и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь (за сутки – 0,2 мм).

Ветер южный с переходом на западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +2
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