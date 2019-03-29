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Житель Тульской области обворовывал автоматы с мягкими игрушками

Житель Тульской области обворовывал автоматы с мягкими игрушками

На счету мужчины три кражи, общая сумма ущерба – около 14 тысяч рублей.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в необычных кражах. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник похищал деньги из автоматов-«хваталок» с мягкими игрушками. Мужчина изобличён в трёх противоправных деяниях, совершенных на территории Богородицка и Донского. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

Подобрав ключи, злоумышленник вскрывал монетоприёмники автоматов с игрушками и забирал деньги. На похитителя никто не обращал внимания – окружающие принимали мужчину за технического работника. Из трёх автоматов мужчина унёс около 14 тысяч рублей.

Обнаружив кражу, владелец автоматов обратился в полицию. Установить личность злоумышленника удалось после изучения записей с камер видеонаблюдения. 38-летний мужчина был задержан и признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:28 +3
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