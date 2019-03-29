новости
новости
Регистрация
С начала года 320 туляков лишились газа из-за долгов
Фото из архива Myslo

С начала года 320 туляков лишились газа из-за долгов

Самые большие долги накопили абоненты с отопительным газовым оборудованием.

С начала этого года 320 туляков остались без газоснабжения из-за долгов. Общая сумма денег, которые они должны выплатить газовщикам, — 1,6 млн рублей. Только в марте отключили 83 абонента, суммарная задолженность которых составляет около 500 тыс. рублей.
 
Больше всего должников живут в многоквартирных домах Тулы — они не заплатили за голубое топливо на 490 тыс. рублей. В Щекинском районе отключили 37 абонентов в многоквартирных домах с суммарным долгом 240 тыс. рублей. На третьем месте Новомосковск, где приостановлена подача газа 34 должникам, чья общая задолженность составляет 160 тыс. рублей.
 
«До завершения отопительного сезона компания «Газпром межрегионгаз Тула» не приостанавливает поставку газа жителям индивидуальных жилых домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе. После окончания отопительного сезона поставщик газа планирует провести широкомасштабную кампанию с участием правоохранительных органов по приостановлению газоснабжения должникам, которые неоднократно игнорировали требования о погашении задолженности», — сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Тула».
 
Самые большие долги накопили абоненты с отопительным газовым оборудованием. Так, в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах 12 неплательщиков суммарно задолжали свыше 600 тыс. рублей, а в Туле 6 абонентов задолжали суммарно порядка 300 тысяч рублей.
 

На данный момент в Тульской области числятся около 3000 должников с индивидуальным газовым отопительным оборудованием. Сумма их долгов 38 млн рублей. В адрес этой категории должников поставщик газа уже направил уведомления о приостановке газоснабжения. По истечении срока погашения задолженности, указанного в уведомлении, у компании-поставщика возникает право в одностороннем порядке приостановить подачу газа.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:23 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключение газазадолженностьдолжники
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Автор громкого ДТП со спорткаром купил первую в Туле «Ламборгини Хуракан»
Автор громкого ДТП со спорткаром купил первую в Туле «Ламборгини Хуракан»
Спорт для слепых: тульские голболисты взяли второе место на Первенстве России
Спорт для слепых: тульские голболисты взяли второе место на Первенстве России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.