С начала года 320 туляков лишились газа из-за долгов

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С начала этого года 320 туляков остались без газоснабжения из-за долгов. Общая сумма денег, которые они должны выплатить газовщикам, — 1,6 млн рублей. Только в марте отключили 83 абонента, суммарная задолженность которых составляет около 500 тыс. рублей.

Больше всего должников живут в многоквартирных домах Тулы — они не заплатили за голубое топливо на 490 тыс. рублей. В Щекинском районе отключили 37 абонентов в многоквартирных домах с суммарным долгом 240 тыс. рублей. На третьем месте Новомосковск, где приостановлена подача газа 34 должникам, чья общая задолженность составляет 160 тыс. рублей.

«До завершения отопительного сезона компания «Газпром межрегионгаз Тула» не приостанавливает поставку газа жителям индивидуальных жилых домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе. После окончания отопительного сезона поставщик газа планирует провести широкомасштабную кампанию с участием правоохранительных органов по приостановлению газоснабжения должникам, которые неоднократно игнорировали требования о погашении задолженности», — сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Тула».

Самые большие долги накопили абоненты с отопительным газовым оборудованием. Так, в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах 12 неплательщиков суммарно задолжали свыше 600 тыс. рублей, а в Туле 6 абонентов задолжали суммарно порядка 300 тысяч рублей.

На данный момент в Тульской области числятся около 3000 должников с индивидуальным газовым отопительным оборудованием. Сумма их долгов 38 млн рублей. В адрес этой категории должников поставщик газа уже направил уведомления о приостановке газоснабжения. По истечении срока погашения задолженности, указанного в уведомлении, у компании-поставщика возникает право в одностороннем порядке приостановить подачу газа.