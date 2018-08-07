Назван виновник громкого ДТП со спорткаром «Шевроле Корвет» в Туле

А 18-летний водитель наконец получил права и пересел на другую модную тачку.

ДТП с «Корветом», произошедшее в Туле на улице Металлургов в начале июня, не обсуждал только ленивый. Еще бы – видео момента аварии взорвало интернет, а потом сыграла и личность одного из участников аварии (вкупе с маркой и ценой автомобиля).

На днях в ГИБДД вынесли решение по делу о ДТП. Установлено, что 30-летний водитель «Рено Флюенс» при повороте вне перекрестка не уступил дорогу встречному автомобилю («Шевроле Корвет»). По ст. 12.14 КоАП ему назначили штраф в размере 500 рублей.

Известно, что водитель «Рено Флюенс» едва ли не впервые был в этом месте (сам он проживает во Владимирской области) и постоянно смотрел в навигатор. Видимо, это и сыграло свою роковую роль.

Водитель «Рено» получил в ДТП телесные повреждения, находился в тульской больнице, а затем уехал в свой город продолжать лечение там.

Второй участник ДТП, 18-летний Вилен Фадеев, на прошлой неделе получил постановление ГИБДД о том, что в аварии его вины нет.

– Мне выписали штраф за езду без прав 15 000 рублей и 500 рублей за то, что не вписан в страховку, — рассказал Вилен Myslo. — Все штрафы я сразу же оплатил. Кто бы что ни говорил, но моей вины в ДТП нет. Как потом выяснилось, водитель «Рено» из другого города, ехал по навигатору, засмотрелся в него и не заметил меня.

Как рассказал Вилен Фадеев, на права ему всё же удалось сдать. Правда, со второго раза. Так что теперь он колесит по Туле на своем втором автомобиле — желтом «Камаро».

– Скоро на дорогах Тулы новый спорткар появится, — похвастался Вилен. — Какой, пока до конца не решил. «Корвет» очень нравился! Так что-либо такой, либо «Ламборгини Хуракан». А пока я произвожу оценку ущерба и буду подавать в суд на водителя «Рено».

После ДТП «Корвет» не подлежит восстановлению, только на запчасти.

Напомним также, что, по словам Вилена, он заработал на свои крутые тачки, снимая видеоролики для Youtube.

Авария, видео которой облетело весь российский интернет, произошла 6 июня в 8.45 на ул. Металлургов у дома №86: от удара спортивный автомобиль «Корвет» вынесло на тротуар, и он врезался в крыльцо ломбарда.