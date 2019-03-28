С 2021 года в Европе перестанут производить одноразовую посуду

Европарламент одобрил введение запрета на производство и продажу одноразовой пластиковой посуды c 2021 года. Под него также попадут трубочки для напитков, ватные палочки и палочки для воздушных шаров.

Закон требует ограничить использование пластиковых изделий предметов, у которых пока нет альтернативы. По данным исследователей, около 80 процентов всего мусора в Мировом океане — пластиковые изделия. Если не принять меры, к 2050 году пластика в воде станет больше, чем рыбы.

К 2029 году планируется перерабатывать около 90% пластиковых бутылок, снизить количество используемых влажных салфеток, гигиенических прокладок и табачных фильтров, сделанных с применением пластика. Также будет сокращено производство пластиковых контейнеров для еды и стаканов.