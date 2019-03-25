В Тульской области пассажиров перевозили на автобусах с неисправными тормозами

Фото из архива Myslo.

Всего в ходе проведенного мероприятия было выявлено и пресечено более 200 нарушений Правил дорожного движения, из них большую часть составляли нарушения за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена.

В ходе мероприятия выявлялись такие факты, как управление автобусами при наличии неисправностей рулевой и тормозной системы, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения и жизни пассажиров. Такие маршрутные транспортные средства были незамедлительно эвакуированы на специализированные штрафные стоянки. Также были выявлены факты осуществления деятельности по перевозке пассажиров без лицензии.

Данная работа проводится сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе.