Фото из архива Myslo.
В Тульской области пассажиров перевозили на автобусах с неисправными тормозами
22-24 марта на территории региона проводился 2-й этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус».
Всего в ходе проведенного мероприятия было выявлено и пресечено более 200 нарушений Правил дорожного движения, из них большую часть составляли нарушения за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация запрещена.
В ходе мероприятия выявлялись такие факты, как управление автобусами при наличии неисправностей рулевой и тормозной системы, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения и жизни пассажиров. Такие маршрутные транспортные средства были незамедлительно эвакуированы на специализированные штрафные стоянки. Также были выявлены факты осуществления деятельности по перевозке пассажиров без лицензии.
Данная работа проводится сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе.
Основной целью мероприятия является профилактика аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров и незаконной предпринимательской деятельностью.
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