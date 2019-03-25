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Серьезная авария на Новомосковском шоссе под Тулой: столкнулись легковушка и «Нива Шевроле»
Фото и видео Сергея Старикова.

Серьезная авария на Новомосковском шоссе под Тулой: столкнулись легковушка и «Нива Шевроле»

Авария произошла сегодня, 25 марта, около 9.30.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на 12-м км трассы «Тула – Новомосковск», неподалеку от моста через Упу, столкнулись «Хёндэ Солярис» и «Нива Шевроле».

Находящийся на месте знакомый водителя «Соляриса» озвучил его версию произошедшего. Якобы обе машины двигались в направлении Тулы, но внезапно водитель отечественного внедорожника решил развернуться в сторону Сергиевского и получил боковой удар от «Соляриса».

Водитель «Нивы Шевроле» отрицает эту версию, говорит, что «Хёндэ» появился «из ниоткуда». Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Автомобили прилично помяты, оба водителя пострадали. Медпомощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

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ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 1
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 2
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 3
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 4
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 5
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 6
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 7
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 8
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 9
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 10
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 11
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 12
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 13
ДТП на Новомосковском шоссе 25.03.19, Фото: 14
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