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Срок ремонта пешеходной части моста Демидовской плотины в Туле определят после обследования
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула Жесть».

Срок ремонта пешеходной части моста Демидовской плотины в Туле определят после обследования

Об этом Myslo сообщили в пресс-службе администрации города.

«Завтра специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству выйдут на место, обследуют пешеходную часть. После обследования будет уже понятно по сроку выполнения ремонта», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в соцсетях появились фото, демонстрирующие состояние пешеходной зоны на мосту ул. Демидовская Плотина. Сквозные дыры на мосту жители заметили после того, как растаял снег. Асфальт у края моста раскрошился и торчит арматура, что, естественно, небезопасно.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 08:06 +6
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