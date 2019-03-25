Срок ремонта пешеходной части моста Демидовской плотины в Туле определят после обследования

Фото из группы «ВКонтакте» «Тула Жесть».

Об этом Myslo сообщили в пресс-службе администрации города.

«Завтра специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству выйдут на место, обследуют пешеходную часть. После обследования будет уже понятно по сроку выполнения ремонта», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в соцсетях появились фото, демонстрирующие состояние пешеходной зоны на мосту ул. Демидовская Плотина. Сквозные дыры на мосту жители заметили после того, как растаял снег. Асфальт у края моста раскрошился и торчит арматура, что, естественно, небезопасно.