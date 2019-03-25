«Тулица» обыграла «Северянку» и сравняла счет в полуфинальной серии

24 марта в Череповце состоялся второй матч полуфинальной серии. «Тулица» играла с местной «Северянкой».

Напомним, первый матч закончился вчера со счетом 3:2 в пользу «Северянки». Игра доставила огромное удовольствие всем тульским болельщикам. Уверенно захватив инициативу с самого начала матча, «Тулица» просто не дала соперницам шансов. Отлично работал блок, получались красивые доигровки, было несколько эйсов.

Разгромный счет в первой партии — 25:12 — добавил уверенности нашим волейболисткам, но и ни капли не ослабил их настрой на победу. Второй сет снова выиграла «Тулица» – 25:21. В начале третьей партии у «Северянки» в какой-то момент получилось догнать тульскую команду, но ненадолго. «Тулица» снова заработала как слаженная машина, и хозяйки площадки так и не смогли ничего противопоставить игре наших девчонок — 25:18 — снова в нашу пользу. Итоговый счет матча 3:0. И «Тулица» сравнивает счет в полуфинальной серии игр — 1:1. Напомним, в финал выйдет команда, которая одержит три победы над соперником.

Статистика матча

Во второй полуфинальной паре нижегородская «Спарта» дважды на своей площадке обыграла владивостокскую «Приморочку» и сделала счет в серии 2:0.

Следующие игры серии пройдут в Туле. 30 и 31 марта в УСК «Новое поколение» (Тула, ул. Металлургов, 22-а) команды снова выйдут на площадку, чтобы побороться за путевки в финал. Начало матчей в 18:00. Приходите поддержать свою команду!

Для тех, кто не сможет прийти на игру, традиционно на официальном Youtube канале ВК «Тулица» будет организована онлайн-трансляция поединка.