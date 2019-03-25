С улиц Тулы демонтировали семь билбордов
Администрация Тулы рассказала о мероприятиях по контролю за наружной рекламой в городе, а также о рейде по обследованию придомовых территорий.
В сфере контроля за размещением наружной рекламы на прошедшей неделе демонтировано семь щитов 3×6 по следующим адресам:
Красноармейский пр, 36-38,
- ул. Лейтейзена, 5, 7,
- пр. Ленина, 99,
- ул. Октябрьская (троллейбусное кольцо),
- ул. Пузакова, 1,
- ул. Советская, 2.
С 18 по 22 марта специалисты управления по административно-техническому надзору провели рейды по обследованию придомовых территорий и крыш МКД по 325 придомовым территориям. В ходе рейдов выявлено 15 нарушений в сфере благоустройства, в том числе неудовлетворительная уборка придомовых территорий от снега и наледи. Больше всего нарушений зафиксировано у УК «Орион», «Жилсервис», «Комфорт», «Восход» и др. Выдано 3 требования, составлено 13 протоколов. Выявлено 11 нарушений в части вывоза мусора, направлено 11 требований, составлено 5 протоколов.
За отчетный период административными комиссиями на управляющие компании было наложено штрафов в размере 430 тысяч рублей.
Управлением были обследованы следующие улицы на предмет соответствия вывесок требованиям Правил благоустройства: ул. Металлургов, ул. Пирогова, Красноармейский пр. По результатам рейдов выдано 10 требований на приведение вывесок в соответствие с правилами благоустройства сроком до 15.06.2019.