С улиц Тулы демонтировали семь билбордов

Было – стало: Тула, ул. Советская, 2. Фото администрации Тулы.

Администрация Тулы рассказала о мероприятиях по контролю за наружной рекламой в городе, а также о рейде по обследованию придомовых территорий.

В сфере контроля за размещением наружной рекламы на прошедшей неделе демонтировано семь щитов 3×6 по следующим адресам:

Красноармейский пр, 36-38,

ул. Лейтейзена, 5, 7,

пр. Ленина, 99,

ул. Октябрьская (троллейбусное кольцо),

ул. Пузакова, 1,

ул. Советская, 2.

С 18 по 22 марта специалисты управления по административно-техническому надзору провели рейды по обследованию придомовых территорий и крыш МКД по 325 придомовым территориям. В ходе рейдов выявлено 15 нарушений в сфере благоустройства, в том числе неудовлетворительная уборка придомовых территорий от снега и наледи. Больше всего нарушений зафиксировано у УК «Орион», «Жилсервис», «Комфорт», «Восход» и др. Выдано 3 требования, составлено 13 протоколов. Выявлено 11 нарушений в части вывоза мусора, направлено 11 требований, составлено 5 протоколов.

За отчетный период административными комиссиями на управляющие компании было наложено штрафов в размере 430 тысяч рублей.

Управлением были обследованы следующие улицы на предмет соответствия вывесок требованиям Правил благоустройства: ул. Металлургов, ул. Пирогова, Красноармейский пр. По результатам рейдов выдано 10 требований на приведение вывесок в соответствие с правилами благоустройства сроком до 15.06.2019.