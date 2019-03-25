Прокуратура вышла с проверкой в заваленный автохламом тульский поселок

Фото Алексея Пирязева.

Прокуратура Дубенского района проверила поселок Поречье, где местный житель завалил всё вокруг металлоломом.

Убрать автохлам местного жителя Павла Шурыгина пытался принудить суд. Есть решение Одоевского районного суда от 1 июня 2016 года, в соответствии с которым мужчина обязан освободить от металлолома земельный участок площадью 729 кв. м на ул. Мира в поселке Поречье.

На основании выданного судом исполнительного листа еще в 2017 году в местном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство.

Прокуратура проверила: судебные приставы-исполнители на момент проверки не предприняли все исполнительные действия, предусмотренные законом, для своевременного и полного исполнения решения суда: объяснения у Шурыгина после 7 февраля 2018 года не брались, с 2017 года неоднократно выданные требования судебного пристава не выполнены.

Вместе с тем Шурыгин лишь 18 января 2019 года был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

По результатам проверки прокуратура внесла представление и приставам, и в местную администрацию. Дубенским властям указали на то, что они не расторгли с Павлом Шурыгиным договор аренды земли. Администрация оперативно направила мужчине уведомление о расторжении договора, а в суд – исковое заявление.

О результатах проверки сообщила прокуратура Тульской области.