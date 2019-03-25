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Как тулякам попасть на прием к чиновникам Тульского правительства: расписание на апрель
Фото power.lenobl.ru

Как тулякам попасть на прием к чиновникам Тульского правительства: расписание на апрель

Публикуем график приема.

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области.

Дата

Время

Фамилия, имя, отчество

Должность
     

1 апреля

10.00-13.00

Дурнова Елена Сергеевна

директор департамента здравоохранения минздрава Тульской области

1 апреля

14.00-17.00

Усачева Наталья Валентиновна

замначальника государственной жилищной инспекции

2 апреля

10.00-13.00

Филиппов Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты

3 апреля

11.00-13.00

Романов Вячеслав Михайлович

председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку

4 апреля

10.00-13.00

Дудник Родион Борисович

министр транспорта и дорожного хозяйства

5 апреля

10.00-13.00

Меркулова Юлия Петровна

замдиректора департамента - начальник отдела жилищного строительства, комплексного развития территорий департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

5 апреля

14.00-17.00

Васин Дмитрий Анатольевич

председатель комитета Тульской области по тарифам

8 апреля

10.00-13.00

Шевелева Алевтина Александровна

министр образования

8 апреля

14.00-17.00

Ильюшина Светлана Михайловна

директор департамента труда и занятости населения министерства труда и соцзащиты

10 апреля

10.00-12.00

Агеев Антон Валерьевич

зампредседателя правительства Тульской области - министр внутренней политики и развития местного самоуправления

11 апреля

10.00-13.00

Осипова Юлия Алексеевна

замначальника инспекции - начальник контрольно-финансового отдела ГЖИ

12 апреля

10.00-13.00

Третьяков Андрей Александрович

министр здравоохранения

12 апреля

14.00-17.00

Соломатина Лариса Евгеньевна

председатель комитета Тульской области по развитию туризма

15 апреля

10.00-13.00

Алпатова Диана Андреевна

замминистра – директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства

15 апреля

14.00-17.00

Семина Татьяна Александровна

заместитель министра здравоохранения

16 апреля

10.00-12.00

Сорокин Александр Юрьевич

заместитель губернатора

17 апреля

11.00-13.00

Мусиенко Павел Викторович

начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор

18 апреля

10.00-13.00

Шувалова Виктория Геннадьевна

 

замдиректора департамента - начальник отдела анализа деятельности организаций ЖКХ, жилищной политики департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

19 апреля

10.00-13.00

Ивченко Леонид Игоревич

начальник государственной жилищной инспекции

19 апреля

14.00-17.00

Пчелина Елена Юрьевна

замминистра - директор департамента образования министерства образования

22 апреля

10.00-13.00

Пантелеев Михаил Юрьевич

министр имущественных и земельных отношений

22 апреля

 

14.00-17.00

 

Чепелев Виталий Валерьевич

замдиректора департамента - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

24 апреля

10.00-13.00

Абросимова Татьяна Алексеевна

председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области

25 апреля

10.00-13.00

Щербакова Инна Анатольевна

замминистра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты

26 апреля

14.00-17.00

Горецкий Денис Игоревич

начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия

29 апреля

10.00-13.00

Рыбкина Татьяна Вячеславовна

министр культуры

29 апреля

14.00-17.00

Федосов Олег Анатольевич

замминистра - директор департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области

30 апреля

10.00-13.00

Казенный Игорь Васильевич

замминистра имущественных и земельных отношений Тульской области министерства имущественных и земельных отношений
сегодня, в 12:30 0
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