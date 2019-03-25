Как тулякам попасть на прием к чиновникам Тульского правительства: расписание на апрель
Публикуем график приема.
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области.
|
Дата
|
Время
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность
|
1 апреля
|
10.00-13.00
|
Дурнова Елена Сергеевна
|
директор департамента здравоохранения минздрава Тульской области
|
1 апреля
|
14.00-17.00
|
Усачева Наталья Валентиновна
|
замначальника государственной жилищной инспекции
|
2 апреля
|
10.00-13.00
|
Филиппов Андрей Владимирович
|
министр труда и социальной защиты
|
3 апреля
|
11.00-13.00
|
Романов Вячеслав Михайлович
|
председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку
|
4 апреля
|
10.00-13.00
|
Дудник Родион Борисович
|
министр транспорта и дорожного хозяйства
|
5 апреля
|
10.00-13.00
|
Меркулова Юлия Петровна
|
замдиректора департамента - начальник отдела жилищного строительства, комплексного развития территорий департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|
5 апреля
|
14.00-17.00
|
Васин Дмитрий Анатольевич
|
председатель комитета Тульской области по тарифам
|
8 апреля
|
10.00-13.00
|
Шевелева Алевтина Александровна
|
министр образования
|
8 апреля
|
14.00-17.00
|
Ильюшина Светлана Михайловна
|
директор департамента труда и занятости населения министерства труда и соцзащиты
|
10 апреля
|
10.00-12.00
|
Агеев Антон Валерьевич
|
зампредседателя правительства Тульской области - министр внутренней политики и развития местного самоуправления
|
11 апреля
|
10.00-13.00
|
Осипова Юлия Алексеевна
|
замначальника инспекции - начальник контрольно-финансового отдела ГЖИ
|
12 апреля
|
10.00-13.00
|
Третьяков Андрей Александрович
|
министр здравоохранения
|
12 апреля
|
14.00-17.00
|
Соломатина Лариса Евгеньевна
|
председатель комитета Тульской области по развитию туризма
|
15 апреля
|
10.00-13.00
|
Алпатова Диана Андреевна
|
замминистра – директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства
|
15 апреля
|
14.00-17.00
|
Семина Татьяна Александровна
|
заместитель министра здравоохранения
|
16 апреля
|
10.00-12.00
|
Сорокин Александр Юрьевич
|
заместитель губернатора
|
17 апреля
|
11.00-13.00
|
Мусиенко Павел Викторович
|
начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор
|
18 апреля
|
10.00-13.00
|
Шувалова Виктория Геннадьевна
|
замдиректора департамента - начальник отдела анализа деятельности организаций ЖКХ, жилищной политики департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|
19 апреля
|
10.00-13.00
|
Ивченко Леонид Игоревич
|
начальник государственной жилищной инспекции
|
19 апреля
|
14.00-17.00
|
Пчелина Елена Юрьевна
|
замминистра - директор департамента образования министерства образования
|
22 апреля
|
10.00-13.00
|
Пантелеев Михаил Юрьевич
|
министр имущественных и земельных отношений
|
22 апреля
|
14.00-17.00
|
Чепелев Виталий Валерьевич
|
замдиректора департамента - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
24 апреля
|
10.00-13.00
|
Абросимова Татьяна Алексеевна
|
председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области
|
25 апреля
|
10.00-13.00
|
Щербакова Инна Анатольевна
|
замминистра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты
|
26 апреля
|
14.00-17.00
|
Горецкий Денис Игоревич
|
начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия
|
29 апреля
|
10.00-13.00
|
Рыбкина Татьяна Вячеславовна
|
министр культуры
|
29 апреля
|
14.00-17.00
|
Федосов Олег Анатольевич
|
замминистра - директор департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
|
30 апреля
|
10.00-13.00
|
Казенный Игорь Васильевич
|
замминистра имущественных и земельных отношений Тульской области министерства имущественных и земельных отношений