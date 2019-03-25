Как тулякам попасть на прием к чиновникам Тульского правительства: расписание на апрель

министр труда и социальной защиты

председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку

министр транспорта и дорожного хозяйства

замдиректора департамента - начальник отдела жилищного строительства, комплексного развития территорий департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

председатель комитета Тульской области по тарифам

директор департамента труда и занятости населения министерства труда и соцзащиты

зампредседателя правительства Тульской области - министр внутренней политики и развития местного самоуправления

председатель комитета Тульской области по развитию туризма

замминистра – директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства

начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор

замдиректора департамента - начальник отдела анализа деятельности организаций ЖКХ, жилищной политики департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

министр имущественных и земельных отношений

замдиректора департамента - начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

24 апреля

10.00-13.00

Абросимова Татьяна Алексеевна