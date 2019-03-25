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В Туле мать оставила 8-летнюю девочку одну в машине: ребенок пропал

В Туле мать оставила 8-летнюю девочку одну в машине: ребенок пропал

К счастью, ребенка нашли целым и невредимым. Полиция решает вопрос о привлечении матери к административной ответственности.

Сотрудники полиции в Туле утром понедельника разыскивали 8-летнюю девочку, пропавшую в Зареченском округе. К полицейским обратилась мать ребенка. Женщина сообщила, что оставила дочь одну в незапертой машине, сама же ушла в аптеку. Вернувшись примерно через 10 минут, она увидела, что ребенка нет.

На поиски девочки незамедлительно ориентировали сотрудников полиции. К поискам подключили волонтеров. Отрабатывались различные версии. Не исключалось, что потерявшаяся может находиться и за пределами города. Но в первую очередь проверяли магазины, скверы, подъезды и места скопления граждан поблизости от места парковки автомобиля.

В результате проделанной работы девочку удалось обнаружить на детской площадке примерно в километре от аптеки.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет.

Предположительно, в связи с тем, что транспортное средство не было заперто, девочка беспрепятственно вышла из салона и по причине долгого отсутствия матери ушла гулять, самостоятельно добравшись до детской площадки.

Сейчас полицейские выясняют все детали происшествия и решают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:52 +16
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