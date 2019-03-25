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Отчаянная женщина: Туляк выложил в сеть видео с пешеходом-нарушителем
Стоп-кадр из видео vk.com/tulazest

Отчаянная женщина: Туляк выложил в сеть видео с пешеходом-нарушителем

Тулячка пыталась пересечь шестиполосную дорогу на ул. Октябрьской.

В Туле водитель снял на видеорегистратор пешехода-нарушителя. Судя по данным в правом нижнем углу картинки, запись сделана вечером 24 марта. На кадрах видно, как женщина смело идет через проезжую часть, ничуть не опасаясь автомобилей.
 

Отметим, что оборудованный пешеходный переход находится менее чем в 150 метрах от этого места.

В комментариях к записи пользователи довольно резко высказываются по поводу такого отчаянного поступка женщины.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:00 +11
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