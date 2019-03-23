В Туле сносят здание магазина «Океан»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Решение о сносе строение суд принял еще в 2018 году.

В Туле разбирают здание бывшего кафе «Фламинго» на ул. Ложевой. В последнее время здесь находился рыбный магазин «Океан».

Напомним, 11 марта в магазине произошел пожар, выгорела электрощитовая и прогорело потолочное перекрытие.

Еще раньше, в 2018 году суд вынес решение о сносе здания. Причиной стало отсутствие документов на земельный участок у владельца строения. Однако решение суда директор не исполнил, а лишь «трансформировал» кафе в рыбный магазин.

В связи с уклонением от решения суда в отношении директора кафе было возбуждено уголовное дело, владельцу назначили наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.