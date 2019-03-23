Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле сносят здание магазина «Океан»
Решение о сносе строение суд принял еще в 2018 году.
В Туле разбирают здание бывшего кафе «Фламинго» на ул. Ложевой. В последнее время здесь находился рыбный магазин «Океан».
Напомним, 11 марта в магазине произошел пожар, выгорела электрощитовая и прогорело потолочное перекрытие.
Еще раньше, в 2018 году суд вынес решение о сносе здания. Причиной стало отсутствие документов на земельный участок у владельца строения. Однако решение суда директор не исполнил, а лишь «трансформировал» кафе в рыбный магазин.
В связи с уклонением от решения суда в отношении директора кафе было возбуждено уголовное дело, владельцу назначили наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.
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