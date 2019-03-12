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При пожаре в магазине «Океан» выгорела электрощитовая
Фото и видео Сергея Старикова.

При пожаре в магазине «Океан» выгорела электрощитовая

Всего на месте происшествия работали 6 расчетов огнеборцев.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в результате пожара в магазине «Океан» на ул. Ложевой в Туле выгорела электрощитовая размером 2 на 2 метра. Кроме того, в постройке прогорело потолочное перекрытие на площади 15 кв. м.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось 23 человека и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.
 

 
Напомним, вечером 11 марта на улице Ложевой загорелся магазин «Океан» (бывшее кафе «Фламинго»). Также огонь частично повредил и соседнюю торговую точку.
 
По предварительным данным, пожар начался в подсобном помещении одного из магазинов.
 
 

Ранее Myslo писал, что кафе «Фламинго» должны были снести еще в 2018 году. Министерство имущественных и земельных отношений при проверке выяснило, что никаких документов на земельный участок у владельца заведения нет.

Суд постановил снести строение. Однако это решение директор ООО «Рикос» так и не исполнил. В соответствии с Федеральным законом, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 50 тысяч рублей, были составлены два протокола. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Тульской области.

В связи с уклонением от исполнения решения суда в отношении директора органом дознания регионального УФССП России было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ.

Суд признал директора ООО «Рикос» виновным и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Как стало известно Myslo, сейчас МИЗО проводит аукцион на выполнение работ по сносу постройки. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 147 тысяч рублей. На выполнение работ отводится 21 день.

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:49 +3
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