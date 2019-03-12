При пожаре в магазине «Океан» выгорела электрощитовая

Фото и видео Сергея Старикова.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в результате пожара в магазине «Океан» на ул. Ложевой в Туле выгорела электрощитовая размером 2 на 2 метра. Кроме того, в постройке прогорело потолочное перекрытие на площади 15 кв. м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось 23 человека и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним , вечером 11 марта на улице Ложевой загорелся магазин «Океан» (бывшее кафе «Фламинго»). Также огонь частично повредил и соседнюю торговую точку.

По предварительным данным, пожар начался в подсобном помещении одного из магазинов.