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В Туле 24 марта частично перекроют Одоевское шоссе

В Туле 24 марта частично перекроют Одоевское шоссе

Это связано с удалением аварийных деревьев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в воскресенье, 24 марта, с 10.00 до 15.00, по Одоевскому шоссе на участке от ул. Болотова до Китаевского проезда будет ограничено движение всех видов транспорта.

Движение автобусов маршрутов № 12/15, 15, 26, 36, 36А, 35, 61, 66, 158К, 136 будет осуществляться по измененной схеме:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

  
 
 

26

пос. Скуратово (Западный) – мкр. Петровский

Скуратово (пос. Западный) – пос. Горняк – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – (ул. Полюсная) – 18-й проезд – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский

  

36

пос. Хомяково –мкр. Петровский

Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Китаевский проезд – Иншинский проезд – Ханинский проезд – ул. М. Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский

  

36-А

Архангельское – мкр. Петровский

Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Китаевский проезд – Иншинский проезд – Ханинский проезд – ул. М. Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский

  

136

Московский вокзал – дер. Маслово

ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова –Одоевское шоссе – дорога «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань»  – перекресток д. Маслово 1-2 – ул. Чмутова – Павшинский мост – ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Московский вокзал

  

12/15

д. Морозовка – ст. Металлург – База № 10 (Мясново)

д. Морозовка – ул. Кутузова – ул.Кирова – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова –Одоевское шоссе

  

15

Завод "РТИ" –пос. Иншинский – с-з "Ударник"

ул. Оружейная – ул. Болдина – пр-т Ленина – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр-т – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова - ул. Болотова – ул. Кабакова – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – ул. Лесная (Мыза) – Одоевское шоссе – ул. Шоссейная – пос. Иншинский – а/д Р132 – пос. 12 лет Октября – с-з "Ударник"

  

35

ст. Козлова Засека – пос. Михалково

ул. Л. Толстого – ул. Старо-Овсянниково – ул. Октябрьская – ул. Киреевская – Щекинское шоссе – пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – 18-й проезд (ул. Полюсная) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – Балтийский пер. – Школьный проезд – пос. Михалково

  

61

Областной роддом – з-д Торгового оборудования

2-ой проезд Гастелло – ул. Фучика – проезд М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Ложевая (ул. К. Маркса) – ул. Пролетарская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Китаевский проезд – Иншинский проезд – Ханинский проезд – ул. М. Жукова

  

66

д. Федоровка (Хомяково) – ОАО "Балтика" - мкр. Петровский

с. Архангельское – Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский

  

158К

Тула (Баташевский сад) - Рассвет

ул. Токарева – ул. Октябрьская – ул. Советская  – Красноармейский пр-кт – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – ул. Болотова – Одоевское шоссе – ул. Лесная (Мыза) – автодорога Р-139 «Тула-Белев» – дорога "д. Хопилово – пос. Рассвет – ул. Шоссейная" 

  


 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 +2
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