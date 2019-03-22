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Погода в Туле 23 марта: мокрый снег с дождем, ветер и оттепель

Погода в Туле 23 марта: мокрый снег с дождем, ветер и оттепель

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – 2 мм).

Местами гололедица. Ветер северной четверти 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -3 до +2, днём – до семи градусов выше нуля. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +6
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