Фото Алексея Пирязева.
Какое лето ждет россиян в этом году
Синоптики составили прогноз.
В этом году в России лето будет теплее обычного, сообщили синоптики Гидрометцентра. В Центральном федеральном округе ожидается не только высокая температура, но и обильные осадки. Самым теплым месяцем для центральной России станет август.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, настоящую весну в столице (а значит, и у нас) стоит ждать не раньше середины апреля. К этому времени столбики термометров поднимутся до +13…+15°C. А интенсивность дождей, которые сейчас идут каждый день, уменьшится в понедельник, 25 марта.
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