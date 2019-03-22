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Какое лето ждет россиян в этом году
Фото Алексея Пирязева.

Какое лето ждет россиян в этом году

Синоптики составили прогноз.

В этом году в России лето будет теплее обычного, сообщили синоптики Гидрометцентра. В Центральном федеральном округе ожидается не только высокая температура, но и обильные осадки. Самым теплым месяцем для центральной России станет август.
 

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, настоящую весну в столице (а значит, и у нас) стоит ждать не раньше середины апреля. К этому времени столбики термометров поднимутся до +13…+15°C. А интенсивность дождей, которые сейчас идут каждый день, уменьшится в понедельник, 25 марта.

 

сегодня, в 11:20 +3
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