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В Туле собака сутки ждала у дороги бросившего ее хозяина
Фото из социальных сетей.

В Туле собака сутки ждала у дороги бросившего ее хозяина

Пес не сходил с обочины и всматривался в каждую проезжавшую машину.

По словам очевидцев, 20 марта недалеко от поселка Сергиевское в Туле молодой человек вытащил собаку из машины на улицу и уехал.

Пес сидел на обочине больше суток, ожидая хозяина. Собака не сходила с места и смотрела на проезжавшие машины.

Душещипательная история вызвала большой отклик в социальных сетях. Неравнодушные люди кормили собаку, а спустя сутки девушка забрала пса и отвезла в приют «Континент+».

Сейчас ей ищут нового хозяина.

Если вы хотите чем-либо помочь или забрать собаку в свою семью, обращайтесь в приют «Континент+» по адресу: Тула, пос. Сергиевское, ул. Садовая, 1. Тел.: 72-76-21, 8-963-933-35-35.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 11:50 +8
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