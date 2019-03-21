5 правил расчета кредита: Какую сумму вы потянете?

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Кредит помогает в достижении многих важных целей: купить машину, сделать ремонт в квартире, оплатить образование. При этом нужно помнить, что деньги, взятые в долг, нужно вернуть вовремя, иначе есть риск испортить себе кредитную историю и попасть в долговую яму.

О том, как подготовить финансовую подушку безопасности и что делать, если возникли денежные затруднения, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Прежде чем брать кредит, подумайте, так ли важна цель. Смартфон новой модели, который стоит несколько ваших зарплат, вряд ли компенсирует вам неудобства из-за дополнительных ежемесячных расходов.

Стоит оценить свое финансовое положение: постоянные доходы, в которых вы уверены, и ежемесячные расходы (коммунальные платежи, транспорт, обучение, бытовые расходы). Если уже сейчас вашей зарплаты хватает только на самое необходимое, задумываться о кредите не стоит.

После того, как вы оценили соотношение доходов и расходов, нужно решить, какую сумму получится ежемесячно направлять на погашение кредита и на какой срок его брать.

Как показывает практика, ежемесячный платеж не должен превышать треть от семейного дохода, а в идеале – 10-20%.

Причем нелишним будет задуматься о финансовой подушке безопасности. Будет правильно, если вы отложите 3-4 ежемесячных платежа, которыми можно будет воспользоваться в непредвиденном случае. Внимательно следите за графиком платежей (можно поставить напоминание в телефоне), чтобы не пропустить день Х. Лучше всего платить немного заранее, чтобы деньги были зачислены на счет гарантированно вовремя.

Если финансовые затруднения все-таки возникли, не паникуйте. Спокойно оцените ситуацию. Попытайтесь понять, в течение какого срока вы сможете вернуться к графику платежей. Не дожидаясь просрочки, обратитесь в банк с письменным заявлением о реструктуризации долга. Скорее всего, банк пойдет вам навстречу, если ранее вы были надежным дисциплинированным клиентом.

При этом важно помнить, что идти вам на уступки – право, а не обязанность банка. Кредит – это договорные отношения, стороны которых соглашаются выполнять определенные обязанности добровольно.