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Жители пятиэтажки на улице Седова: «Выходя из подъезда, можно сломать ноги»

Жители пятиэтажки на улице Седова: «Выходя из подъезда, можно сломать ноги»

Ступени, ведущие к двери, почти полностью рассыпались, из бетонного основания торчит арматура.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 45 по улице Седова. Они пожаловались на состояние крыльца у входа в четвёртый подъезд пятиэтажки. Ступени практически рассыпались, а из основания торчат куски арматуры.

– Как после бомбёжки. Выходя из подъезда, можно легко сломать ногу или наступить на металлический штырь.

По словам туляков, управляющая компания, которая обслуживает дом, не принимает никаких мер для решения проблемы. Жители рассчитывают, что после публикации Myslo надзорные органы привлекут коммунальщиков к ответственности и обяжут провести ремонт.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +6
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