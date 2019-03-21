В Туле задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

Патруль вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на ул. Маршала Жукова в Туле, обратил внимание на гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке документов выяснилось, что 32-летний гражданин осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и находится в федеральном розыске за уклонение от обязательных работ, назначенных ему судом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.

Задержанного передали полицейским.