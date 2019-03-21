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В Туле задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

В Туле задержан находившийся в федеральном розыске мужчина

Он привлек внимание сотрудников Росгвардии своим поведением.

Патруль вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на ул. Маршала Жукова в Туле, обратил внимание на гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
При проверке документов выяснилось, что 32-летний гражданин осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и находится в федеральном розыске за уклонение от обязательных работ, назначенных ему судом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области.
 
Задержанного передали полицейским.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 +3
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