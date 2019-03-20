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21 и 22 марта в Туле планово отключат светофоры
Фото из архива Myslo.

21 и 22 марта в Туле планово отключат светофоры

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».

21 марта:

  • с 8.30 до 15.00 будут отключены объекты на пересечении улиц Октябрьская и Луначарского, Октябрьская и Демидовская Плотина,
  • с 9.00 до 16.00 – на пересечении улиц Кабакова и Болотова.

22 марта с 8.30 до 15.00 будут отключены объекты на пересечении улиц Октябрьская и Луначарского, Октябрьская и Демидовская Плотина.

сегодня, в 16:30 0
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