В тульском Заречье отключили воду

Фото из архива Myslo.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 19 марта с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 207-а, 205-б, 201-а, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 205-а, 209-г,

ул. Гагарина, 1, 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 4-а, 8-а,

Веневское шоссе, 21,

ул. Нормандия Неман, 37, 37/2, 37-а, 35-а, 36, 34, 32, 34/1, 37-б,

ул. Галкина, 280, 282, 284, 286, 288,

ул. Боборыкина, 20,

частный сектор: ул. Писемского, пер. Писемского, ул. Гончарова, ул. Галкина, ул. Нормандия Неман, ул. Красина, ул. Парижской Коммуны, ул. Грибоедова, ул. Токарева.

Отключение воды связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по ул. Октябрьская, 211 — Гагарина, 12.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.