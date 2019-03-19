В Туле Land Cruiser столкнулся с легковушкой и снес дорожные знаки

Фото: https://vk.com/tula.life

Вечером 18 марта на ул. Рязанской, неподалеку от гипермаркета «Глобус» в Туле произошло ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с легковушкой Hyundai, после чего вылетел на обочину, при этом сбив дорожное ограждение и знаки.

Непосредственно перед дорожно-транспортным происшествием внедорожник следовал в сторону Пролетарского округа, а Hyundai выезжал с прилегающей территории. Пострадавших в результате ДТП нет.