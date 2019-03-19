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В Туле Land Cruiser столкнулся с легковушкой и снес дорожные знаки
Фото: https://vk.com/tula.life

В Туле Land Cruiser столкнулся с легковушкой и снес дорожные знаки

Автоавария произошла неподалеку от гипермаркета на ул. Рязанской.

Вечером 18 марта на ул. Рязанской, неподалеку от гипермаркета «Глобус» в Туле произошло ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с легковушкой Hyundai, после чего вылетел на обочину, при этом сбив дорожное ограждение и знаки.
 

Непосредственно перед дорожно-транспортным происшествием внедорожник следовал в сторону Пролетарского округа, а Hyundai выезжал с прилегающей территории. Пострадавших в результате ДТП нет. 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:15 +7
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