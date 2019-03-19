Туляков предпенсионного возраста направят на профессиональное обучение

В Тульской области разработана региональная программа, которая предусматривает финансовую поддержку семей при рождении детей, ликвидацию очереди в ясли для детей до трёх лет, мотивацию людей к здоровому образу жизни и создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Также разработаны меры по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения – в частности, оказание содействия в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста.

По словам министра труда и социальной защиты Андрея Филиппова, ежегодно на профессиональное обучение планируется направлять 516 граждан этой возрастной категории. 35 человек уже начали обучаться, скоро на обучение направят еще 156 работников тульских предприятий.

Все обучающие программы разработаны с учетом специфики производственного процесса и особых потребностей каждого предприятия. На Тульском оружейном заводе и заводе «Тяжпромарматура» обучение будет проходить непосредственно на производстве.