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Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 марта

Какие улицы Тулы останутся без электричества 20 марта

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Замочная, 105,
  • ул. Декабристов, 53-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.),
  • ул. Патронная, 45, 42, 62, 39, 55, 57,
  • ул. Кирова, 115, 149, 30, 28, 32, 26 к. 1, к. 2, 144-156 (чётн.), 121-131 (нечётн.),
  • ул. Епифанская, 56, 56-а, 38-48 (чётн.),
  • ул. Фрунзе, 8, 10,
  • ул. Вересаева, 3, 3-а,
  • ул. Советская, 6,
  • ул. Коминтерна, 4, 5, 3, 7, 1, 11,
  • ул. Октябрьская, 50,
  • ул. М. Горького, 5, 18,
  • Красноармейский пр-т, 7,
  • ул. Овражная, 14-36 (чётн.),
  • ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.),
  • ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.),
  • ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.),
  • ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
  • ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.),
  • ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.),
  • ул. Курковая, 5,
  • ул. Набережная Дрейера, 48-50 (чётн.),
  • п. Октябрьский: 11-й пр-д, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.),
  • ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
  • 2-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й пр-д, 18-23, 36-39,
  • ул. Красина, 78, 80,
  • ул. Речная, 2-9,
  • Мясново: ул. Кабакова,
  • 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 9-39-а (нечётн.), 10-42 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-56,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 10-39,
  • 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  •  ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
  • 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4,
  • 18-й пр-д, 21, 40-48 (чётн.),
  • п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-30, 47, 53-55, 67-79,
  • ул. Володарского, 13.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 0
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