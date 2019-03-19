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Тульские приставы разыскали злостного неплательщика алиментов в Армении

Тульские приставы разыскали злостного неплательщика алиментов в Армении

Нерадивый отец задолжал своей дочери более 150 тысяч рублей.

На исполнении у тульских судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери. Нерадивый отец задолжал порядка 153 тысяч рублей.

Установить местонахождение неплательщика не представлялось возможным, по месту регистрации он не проживал и был объявлен в розыск. В результате выяснилось, что мужчина может находиться за пределами России. Приставы направили запрос о межгосударственном розыске.

Выяснилось, что неплательщик находится на территории Армении, был установлен его адрес и телефон. Приставы получили от должника письменное объяснение, розыск прекращен.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:51 +2
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