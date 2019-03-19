Экс-сотрудник одного из учреждений тульского минздрава задержан за получение крупной взятки

Задержанный получил деньги от предпринимателей за покровительство при заключении госконтрактов.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из подведомственных учреждений регионального минздрава. Он подозревается в получении крупной взятки. Как сообщает пресс-служба ведомства, поводом для возбуждения дела стали материалы УЭБиПК УМВД России по Тульской области.

В мае прошлого года подозреваемый договорился со своими знакомыми – предпринимателями, которые занимаются поставкой изделий медицинского назначения в учреждения здравоохранения, о ежемесячном перечислении ему крупных сумм за покровительство при заключении госконтрактов.

За свои «услуги» 38-летний подозреваемый успел получить 165 тысяч рублей. Он задержан, проводятся следственные действия, в ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения. Кроме того, по подозрению в даче взятки задержан 50-летний предприниматель. В отношении него тоже возбуждено уголовное дело.

Следователями изымается вся необходимая документация, проводятся допросы свидетелей и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.