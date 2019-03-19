По Туле расклеивают объявления с рекламой «крупнейшего гей-клуба города»
Объявления, зазывающие в гей-клуб «Новая эра», расклеены в людных местах и смущают прохожих.
Туляки жалуются в редакцию Myslo на «рекламные» объявления гей-услуг.
– Вчера с женой шли в больницу по улице Мира и увидели такие объявления. Расклеены на некоторых домах и столбах. Рядом ходят дети, взрослые и пожилые. Смотреть противно! В чём дело?! Или в Туле наступает новая эра? — пишет в нашу официальную группу ВКонтакте туляк Владимир К.
– Вот такие объявления висят в Туле, причем рядом с прокуратурой одного из районов. Это не надоевшие закладчики наркоты, а новый тренд! Причем хозяин здания, где я сфотографировал объявление, спросил у соседей-прокуроров, как они к этому относятся. Они ответили, что на их стене тоже висело такое, — пишет нам пользователь Сергей Б.
Листки расклеены в нескольких округах Тулы. Текст объявлений гласит, что «крупнейший гей-клуб» Тулы и области предлагает свои «услуги» сексуального характера всем желающим мужчинам. Причем в объявлениях используются матерные слова и другие непристойности.
Оказалось, указанные в тексте объявлений номера телефонов используются реабилитационным центром «Новая Эра». Центр декларирует, что оказывает помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: бывшим наркоманам, алкоголикам, освободившимся из мест лишения свободы.
Что за фонд «Новая Эра»?
Центр, судя по информации в группах соцсетей, основан одноименным Благотворительным фондом из Саратова. При этом логотип и название совпадают с тем, что указано в скандальных объявлениях.
В группе фонда в «Одноклассниках» есть свежие записи, в том числе и фотоотчеты о мероприятиях в Туле.
У благотворительного фонда есть сайт. Правда, никакого отделения в Туле нет. На сайте указано, что «Некоммерческий благотворительный фонд содействия помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Новая Эра» был зарегистрирован 19 августа 2014 года».
В соцсети ВКонтакте на страничке сообщества еще в 2016 году было написано (запись закреплена), что «Реабилитационный центр ведет свою деятельность уже более 9 лет». С тех пор страница толком не обновлялась.
Судя по базам данных юридических лиц, фонд «Новая Эра», правда в Самаре, прекратил свою деятельность в 2016 году по решению суда:
Корреспонденты Myslo позвонили по телефонам, указанным в скандальной рекламе «гей-клуба». Сотрудники реабилитационного центра «Новая Эра» о расклейке знают и считают объявления чьей-то очень нехорошей шуткой или попыткой испортить репутацию реабилитационного центра.
Что означают эти объявления на самом деле, покажет время. А может, ими стоит поинтересоваться правоохранителям?