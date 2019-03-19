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В Туле рядом с деревней нашли человеческий скелет
Фото из архива Myslo.

В Туле рядом с деревней нашли человеческий скелет

Личность и причина гибели неизвестного мужчины устанавливаются.

Как стало известно корреспонденту Myslo, 18 марта на дороге, которая находится неподалеку от деревни Китаевка (Привокзальный округ), обнаружили скелетированные останки.
 

На данный момент известно, что это мужчина и ему было около 35-45 лет. В настоящее время по факту обнаружения останков проводится проверка, в ходе которой будут установлены личность мужчины и причина смерти.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:08 +3
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