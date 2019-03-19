новости
новости
Регистрация
В Туле пропал 15-летний подросток

В Туле пропал 15-летний подросток

О Данииле Пупышеве ничего не известно с 15 марта.

В Туле пропал 15-летний Даниил Викторович Пупышев. 15 марта около 18.00 подросток ушел из дома в Пролетарском районе и не вернулся.

К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Сообщается, что парень может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка с капюшоном на белом меху чуть ниже бедра, спортивные тёмно-серые штаны, темные ботинки, возможно, шапка со светлыми полосками.

Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего парня, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 102, 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пропал подростокпоиск пропавшихпоисковый отряд Лиза Алерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле покажут спектакль по историям с женских интернет-форумов
В Туле покажут спектакль по историям с женских интернет-форумов
По Туле расклеивают объявления с рекламой «крупнейшего гей-клуба города»
По Туле расклеивают объявления с рекламой «крупнейшего гей-клуба города»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.