В Туле пропал 15-летний подросток

О Данииле Пупышеве ничего не известно с 15 марта.

В Туле пропал 15-летний Даниил Викторович Пупышев. 15 марта около 18.00 подросток ушел из дома в Пролетарском районе и не вернулся.

К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Сообщается, что парень может нуждаться в медицинской помощи.



Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка с капюшоном на белом меху чуть ниже бедра, спортивные тёмно-серые штаны, темные ботинки, возможно, шапка со светлыми полосками.

Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего парня, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 102, 02.