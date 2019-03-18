Юрий Моисеев об отстранении зампреда Тульской облдумы: «Нельзя перекладывать свою работу на других»

Фото из архива tulaoblduma.ru

«Я поддержал инициативу коллег-депутатов от разных партий по внесению в повестку ближайшей сессии вопроса об отстранении Алексея Лебедева от должности заместителя председателя областного парламента. Это не политический вопрос, а сугубо деловой. Депутаты хотят дать оценку профессиональным качествам своего коллеги, и это нормально.



Никто не должен забывать, что работа депутата – это ежедневный, порой незаметный для людей, но очень важный и ответственный труд. Ключевое слово – труд, а не громкие популистские заявления на публику. Значит бездействие коллеги уже для большинства депутатов от разных, подчеркиваю, партий – вопрос очевидный. Нельзя перекладывать свою работу на других.



Что касается лично моего отношения к Алексею как к коллеге по фракции и однопартийцу, то я его высказал еще месяц назад с трибуны Думы. Не должен человек, наделенный высоким статусом заместителя председателя облдумы, призывать избирателей не платить за услуги ЖКХ. К чему это приведет? Только к судам и судебным приставам. Мы можем не соглашаться с реформами, но не имеем морального права толкать население к саботажу, обрекать их семьи на судебные тяжбы.



Мне стало всё сложнее находиться с этим человеком в одной фракции и в одной партии, и такого же мнения придерживается часть коммунистов старой закваски».

Напомним, группа депутатов Тульской областной Думы направила председателю Тульского заксобрания предложение о том, чтобы досрочно освободить от должности заместителя председателя Думы Алексея Лебедева (ст. 9 Регламента ТОД).