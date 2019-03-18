В Новомосковске мужчина с ножом пытался ограбить магазин

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В Новомосковске Тульской области накануне был задержан подозреваемый в разбое. Предполагается, что злоумышленник вошел в магазин, внезапно достал нож и потребовал деньги из кассы. Его противоправные действия пресек сотрудник охранного предприятия.

«Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские доставили 31-летнего неработающего ранее судимого подозреваемого в отдел МВД для разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой»», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.