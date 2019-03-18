Депутаты предлагают сменить зампреда Тульской областной Думы: не справляется

Группа депутатов Тульской областной Думы направила председателю Тульского заксобрания предложение о том, чтобы досрочно освободить от должности заместителя председателя Думы Алексея Лебедева (ст. 9 Регламента ТОД).

Позицию прояснил Александр Балберов, заместитель председателя Тульской областной Думы:

Александр Балберов – Сегодня группа депутатов в количестве 13 человек выступила с инициативой рассмотреть на следующем заседании вопрос о смене заместителя председателя Тульской областной Думы. Мы считаем, что Алексей Лебедев не справляется со своими обязанностями как заместитель председателя областного парламента. За весь созыв он не внес ни одного конструктивного предложения, при этом сделал много громких политических заявлений.

– Не укладывается в голове, как может заместитель председателя облдумы, курирующий вопросы ЖКХ, призывать избирателей не платить за услуги ЖКХ? – продолжает Балберов. – Считаю, что человек, наделенный таким высоким статусом, должностное лицо, не может позволять себе подобных высказываний.

Инициатива направлена на конкретного депутата. Ни в коем случае не будут снижены позиции партии КПРФ, которую представляет в Тульской областной Думе Лебедев. В соответствии с законом все партии, прошедшие в Думу, вправе выдвинуть своего представителя на должность заместителя председателя. Поэтому в случае отстранения Лебедева от должности я буду предлагать на его место назначить другого коммуниста. Поскольку их всего двое, это место достанется Юрию Моисееву. Он уже был в этой должности в прошлом созыве, работу знает.

Все решения будут обсуждаться депутатами и приниматься на заседании Тульской областной Думы, которое состоится 28 марта 2019 года.