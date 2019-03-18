В Туле жильцы дома по ул. Кутузова почти два месяца сидят без горячей воды

Проблема в разрушенных дымовентканалах. Чтобы их капитально отремонтировать, жильцам нужно сдать 100 тысяч рублей.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома №144 по улице Кутузова. По ее словам, жильцы четырех квартир почти два месяца живут без горячей воды.

– Управляющая компания заявила, что в нашем доме разрушены дымовентканалы и на ремонт с жильцов придется собрать 100 тысяч рублей. Сейчас в четырех квартирах отключены газовые колонки. Плиты хоть работают, и то хорошо, — рассказывает Алла Георгиевна.

По словам женщины, УК «Восход» проводила собрание среди жильцов, но все единогласно отказались сдавать такие суммы.

– Мы же сдаем деньги на капремонт каждый месяц, почему с нас еще хотят собрать такую сумму? И непонятно, почему именно 100 тысяч рублей. На собрании мы просили показать нам смету, но представители УК не смогли этого сделать, — возмущается тулячка.

Алла Георгиевна рассказывает, что в ее доме 16 квартир. В нескольких квартирах живут инвалиды, а в некоторых вообще никто не живет. И собрать такие деньги с жильцов, по словам женщины, нереально.

Чтобы разъяснить ситуацию, Myslo обратился к директору УК «Восход» Геннадию Анисимову. Он подтвердил, что четыре квартиры в данный момент остаются без горячей воды. По его словам, проблема с дымовентканалами обнаружилась после плановой проверки специалистами ООО «Спецтехника» — именно с этой организацией у УК заключен договор на подобные виды работ.

– В доме № 144 по ул. Кутузова требуется капитальный ремонт пяти дымовентканалов. Ориентировочная стоимость работ — порядка 100 тысяч рублей, — рассказал Геннадий Евгеньевич.

По его словам, ремонт дымовентканалов не включен в перечень работ, которые выполняются в рамках капитального ремонта. Единственный выход — финансирование жителями.

– Если жильцы согласятся, мы готовы предоставить им рассрочку на полгода, чтобы сразу не собирать с них такие деньги, и включить в квитанцию эту услугу отдельной строкой, — говорит директор УК.

Директор управляющей компании отметил, что если жители дома найдут другую организацию с лицензией, которая выполнит необходимые работы дешевле и в соответствии с требованиями, никто им препятствовать не будет.

Отметим, что из пяти дымовентканалов в доме сильно разрушены два — их дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной. Именно поэтому сейчас без горячей воды лишь четыре квартиры.

– Никто не возьмет на себя ответственность подключать газовые колонки в такой ситуации, не дай бог, что случится, — говорит директор УК.

Учитывая состояние остальных дымоходов, возможно, после следующей проверки без горячей воды останутся и остальные жильцы.