Тульские школьники учатся экономить и распоряжаться деньгами

Зачем быть финансово грамотным? Сколько денег нужно откладывать на непредвиденные расходы? О том, что такое планирование, как накопить на мечту и не попасть в ловушку мошенников, инвестируя в сомнительные проекты, узнали старшеклассники Центра образования № 8 во время «Онлайн-урока финансовой грамотности» от Банка России.

Занятие проходило в режиме реального времени – ребята участвовали в обсуждении и задавали лектору вопросы. Самые любознательные школьники поделились своими соображениями:

«Мне кажется, не нужно тратить все деньги на сиюминутные желания. Половину своих карманных денег можно копить на серьёзные цели. Я, например, подрабатываю промоутером и откладываю на институт», – рассуждает Максим Дорожкин.

Заинтересованность детей подтверждает педагог школы Ульяна Федосова: «Такие уроки, безусловно, полезны. Дети начинают задумываться о своём будущем, о выборе профессии, о том, как они принимают рациональные решения уже сегодня, неважно, касаются они финансов или нет».

Онлайн-занятия продлятся до 19 апреля. Подключиться к тематическим вебинарам может любая школа, имеющая доступ в интернет и проектор. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать интересующую тему, дату и время мероприятия.